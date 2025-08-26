Salió de su casa y lo asesinaron de nueve balazos

Un violento y misterioso crimen ocurrió en las últimas horas, en el que un hombre de 41 años fue acribillado mediante una ráfaga de disparos, luego de que saliera de su casa para hacer las compras. Los agresores escaparon inmediatamente después del hecho y, por el momento, poco se sabe tanto de ellos como del móvil del crimen.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, la víctima salió de su vivienda durante la madrugada del lunes con el objetivo de ir hasta un comercio cercano para comprar una gaseosa. Sin embargo, a las pocas cuadras fue interceptado por un grupo de desconocidos que lo amenazaron y lo balearon prácticamente sin mediar palabra.

El episodio sucedió en la zona de la calle 26 de Julio al 5000, entre Almirante Brown y Balcarce, en la ciudad bonaerense de San Martín. En esa dirección, los sospechosos le apuntaron con un arma y realizaron varias detonaciones que impactaron en el cuerpo del damnificado, identificado posteriormente de manera oficial como Darío Omar Dévoli.

En ese marco, el hombre cayó tendido al suelo y fue auxiliado por uno de los vecinos del barrio, quien lo condujo de manera particular y de urgencia a bordo de un vehículo marca Ford Escort hasta el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón. Ingresó por el sector de la guardia y fue asistido por los médicos, aunque poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Falleció poco después

Al poco tiempo de ingresar al nosocomio, Dévoli finalmente a raíz de las graves heridas. En ese marco, los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y determinaron que presentaba un total de nueve impactos de arma de fuego (cinco en el tórax, otras tres en la espalda y una novena en el glúteo derecho).

Pronto los investigadores comenzaron con la pesquisa y dialogaron con la esposa de la víctima, quien relato que su marido había salido de su casa para comprar una gaseosa y luego un vecino le avisó que él estaba internado debido a que había sido atacado a balazos.

Los detectives comenzaron con las averiguaciones pertinentes y, de esta forma, se descarta por completo que el asesinado haya sido durante una ocasión de robo. Por lo pronto, intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “homicidio”, la UFI N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.