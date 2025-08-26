Tensión por un colectivo que se prendió fuego

Momentos de extrema tensión se vivieron cuando un colectivo de la línea 140 que circulaba con pasajeros por el barrio porteño de Villa Ortuzar se prendió fuego y terminó consumido por las llamas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, en la intersección de Avenida Álvarez Thomas y Tronador, cuando las llamas comenzaron en la parte trasera del vehículo de alquiler.

Mientras tanto, el chofer siguió manejando unos pocos metros, hasta que un automovilista le advirtió lo que estaba sucediendo en el micro, y ahí detuvo su marcha.

En ese marco, se comunicaron con las autoridades para pedir auxilio, mientras el conductor trataba de desalojar a todos los pasajeros.

Finalmente, el colectivo quedó completamente destruido y en el lugar se montó un operativo del que participaron los efectivos policiales y los médicos del SAME para asistir a las víctimas, aunque no hubo que lamentar heridos graves.