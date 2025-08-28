Ahorcó a su mujer, sufrió una alteración psicótica y está internado

La autopsia al cuerpo de Rocío Marciel Collado, la mujer que fue hallada muerta dentro de un auto en la provincia de Mendoza, determinó que fue asfixiada, motivo por el cual se confirma que fue asesinada. Por el hecho, su novio fue detenido.

El cuerpo de la docente de 31 años fue encontrado este martes al mediodía dentro de un vehículo Fiat Fiorino en la ciudad de San Rafael y en las últimas horas se llevó a cabo la necropsia correspondiente, la cual confirmó que se trató de un femicidio.

El comunicado por parte del Ministerio Público Fiscal provincial destaca que, en función de las pruebas preliminares, se pudo determinar que el deceso fue por asfixia.

De esta manera, se aguarda a que la pareja de la víctima, Yamil Yunes, reciba el alta médica para proceder a su imputación formal. El sufrió una alteración psicótica, por lo que quedó internado en el Hospital Schestakow bajo custodia policial.

Este miércoles se llevó a cabo una masiva movilización en el kilómetro cero de San Rafael en repudio por los siete femicidios ocurridos en lo que va del año en la provincia.

Descuartizada

El último prófugo del caso por el femicidio de Milagros Azoya (17), quien fue asesinada, descuartizada y calcinada en noviembre de 2024 en Lomas de Zamora, fue capturado en una iglesia de La Matanza. En la causa ya están detenidos el hermano del último acusado y un primo de la víctima.

Producto de arduas tareas de inteligencia se logró establecer el paradero del hombre, de 39 años. Se tomó conocimiento de que se encontraba oculto en el interior del refugio denominado “Familia Grande – Hogar de Cristo”, en González Catán.

Se conformó una brigada reforzada con la finalidad de concretar la aprehensión pero el sospechoso advirtió la presencia de los efectivos, “arremetió contra ellos con una pala de punta, generándose un intenso forcejeo en el que intentó también despojar de su pistola a uno de los agentes”.

Se produjo un disparo involuntario que impactó en la mano derecha del imputado, lo que permitió que sea reducido y esposado, siendo trasladado luego al Hospital Simplemente Evita.

La menor había desaparecido el 27 de noviembre y el 29 se halló uno de sus pies dentro de un basural.