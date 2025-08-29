Asesinato de Mariano Barbieri: el acusado recibió la pena de 19 años de prisión

Isaías José Suárez, quien asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, fue condenado a 19 años de prisión por ser acusado de homicidio en ocasión de robo.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que asesinó a Barbieri para ocultar el delito previo, es decir, el robo de su celular.

La familia de Barbieri no está conforme con la condena de Suárez quien no recibió la condena perpetua. Ante esto el hermano de Mariano al salir del tribunal se abrazó junto con la familia y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, él es muy chico y no entiende la situación”, detalló también el hermano.

“Mi soporte es mi hijo que me quedó. Es una etapa larga y dura, vinimos acá para sangrar nuevamente”, exclamó con lágrimas el padre de Mariano.

Maricel González, la viuda de Barbieri, habló tras salir de la audiencia y exclamó: “No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

El caso

Barbieri tenía 42 años al momento del crimen, era padre de un bebé y vivía en Béccar. La noche del 30 de agosto de 2023 había salido de la casa de un amigo en la que estaba parando circunstancialmente, sobre la avenida Santa Fe y Malabia, y se dirigió a los bosques de Palermo para ver la luna llena. Minutos antes del ataque, se mensajeaba con allegados. A las 22.38 ya estaba en el interior de la Plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Según la reconstrucción judicial, Suárez apareció en ese momento con la intención de robarle el celular. Ante la resistencia de la víctima, lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina. La puñalada ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax, afectó la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón, y provocó una hemorragia interna que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Barbieri logró cruzar herido la avenida Del Libertador y pedir ayuda en una heladería, donde se desplomó frente a empleados y clientes. “No me quiero morir”, alcanzó a decir. Murió poco después en el Hospital Fernández.