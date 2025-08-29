Murió un motociclista e investigan si escapaba de un robo

Un grave accidente en pleno centro de La Plata terminó con la vida de un joven repartidor durante la madrugada del jueves. El hecho ocurrió sobre la avenida 44, entre las calles 3 y 4, a pocos metros de Plaza Italia, cuando la víctima perdió el control de su moto y cayó pesadamente contra el asfalto. Testigos indicaron que minutos antes el trabajador habría intentado escapar de un intento de robo, lo que derivó en una brusca maniobra que finalmente le costó la vida.

La motocicleta, una Honda XR con patente radicada en Berisso, quedó tendida en la calzada tras el impacto. El joven, que llevaba colocado el casco de forma incorrecta, sufrió heridas tan graves que falleció en el acto. Personal médico del SAME llegó rápidamente al lugar, pero no pudo hacer nada para salvarlo. La zona permaneció cortada durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes y se recolectaban testimonios de quienes presenciaron la tragedia.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron la identidad del repartidor fallecido: se trataba de Agustín Nahuel Ferreyra, de 24 años, vecino del barrio Náutico de Berisso. Su madre fue quien se acercó a reconocerlo y dar aviso a las autoridades. La noticia generó un profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, que lo despidieron con mensajes de afecto en redes sociales.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 14, a cargo de la fiscal Scarpino, bajo la carátula de homicidio culposo. Los investigadores trabajan ahora sobre distintas hipótesis: si la caída estuvo directamente vinculada a la maniobra evasiva por un intento de robo o si se trató de una distracción propia del momento. Para ello se están analizando cámaras de seguridad de la zona que podrían aportar claridad sobre lo sucedido en los instantes previos al accidente.

El caso reavivó la preocupación por la seguridad de los repartidores que trabajan en la ciudad, expuestos no solo al riesgo vial sino también a hechos de inseguridad. La muerte de Agustín se suma a una estadística alarmante de accidentes fatales en la región, donde ya se contabilizan 44 víctimas en lo que va del año.

Por su parte, otro grave accidente ocurrió ayer en pleno centro platense, cuando un joven chocó contra un auto en la zona de 57 y 19. Al cierre de esta edición su estado era grave debido a las serias lesiones que sufrió.

“La víctima posee fracturas faciales y de clavícula izquierda, como así también contusión cerebral y pulmonar debiendo ser intervenido quirúrgicamente para colocar drenaje en el pulmón izquierdo”, detalló una fuente consultada.