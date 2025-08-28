Brutal femicidio en La Plata: llegó la hora de la verdad

El juicio oral y público contra un hombre acusado de asesinar hace más de cinco años a su mujer en una vivienda de Melchor Romero comenzará en las últimas horas en los tribunales de La Plata, informaron fuentes judiciales.

Héctor Carrizo, de 65 años, llega al debate (que arranca este jueves) detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)” contra Romina Videla (37), con una expectativa de pena de prisión perpetua.

En su momento, allá por marzo del 2020, el caso había conmovido a la región. Siempre en base a los testimonios oficiales, tras una discusión en un inmueble de 519 entre 184 y 185 el implicado sacó a los hijos menores del domicilio, para después rociar con combustible la vivienda y prenderla fuego, con Videla en su interior.

Luego de eso, el salvaje huyó del lugar con rumbo incierto y poco después la víctima fue trasladada en estado desesperante hasta el Hospital Alejandro Korn de Romero, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

La mujer era madre de seis niños —cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo—y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado, sin que la Justicia actúe en tiempo y forma.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción número 17 de nuestra ciudad.

El debate oral comenzará a partir de las 10 en los tribunales de 8 entre 56 y 57, donde declararán testigos cercanos a la víctima.