Policía abatió a ladrón que quiso robarle su arma

Un agente de seguridad abatió a un delincuente que intentó robarle su arma reglamentaria mientras este realizaba tareas de vigilancia como parte de su servicio. El uniformado se defendió y repelió el ataque a tiros, y el agresor falleció prácticamente en el acto a raíz de las heridas de bala.

Según el parte oficial, todo sucedió durante las primeras horas de este sábado, alrededor de las 6:30 en la intersección de las calles Olavarría y Necochea, en el barrio porteño de La Boca. En un momento de la mañana, un sujeto se acerca al policía y sin mediar palabra lo encañonó.

El efectivo, un oficial mayor de la fuerza, fue abordado por el hombre que lo amenazó con un arma de fuego y, según trascendió, el delincuente habría dicho en ese momento: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, para obligarlo a entregar su pistola.

Tras ello, se vivieron momentos de extrema tensión, debido a que se produjo un fuerte forcejeo entre ambos. En ese preciso instante, entre medio de los empujones, el agente logró zafarse y repelió el ataque a tiros, realizando al menos cuatro detonaciones que impactaron en el cuerpo del atacante y lo dejaron malherido en el suelo.

Falleció en el acto

De acuerdo a la información que trascendió, debido a los impactos de bala que sufrió, el agresor murió en el lugar y no hubo tiempo para su traslado hacia un centro de salud. De todos modos, los médicos fueron alertados de lo sucedido y arribaron en una ambulancia del SAME, solamente para certificar el deceso del malviviente, cuya identidad hasta el momento no trascendió.

Teniendo en cuenta que el oficial implicado se desempeña en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso intervino el personal de la Policía Federal Argentina. En ese marco, se llevaron una serie de tareas investigativas tendientes a corroborar las versiones sobre lo ocurrido.

Además, se llevó a cabo un relevamiento que permitió descubrir que parte del suceso pudo ser registrado por una cámara de monitoreo urbano ubicada en el cruce de las calles mencionadas, lo que facilitó el trabajo de confirmar la secuencia del incidente.