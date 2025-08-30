Crimen en Coghlan: el acusado pidió ser sobreseído

Cristian Graf, el principal sospechoso que tiene la causa por el crimen del adolescente Diego Fernández, cuyos los huesos fueron hallados en una casa en Coghlan, pidió, a través de su defensa, ser sobreseído en el caso.

“En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público, solicitamos que se dicte el sobreseimiento total y definitivo”, destaca el documento.

Esta solicitud va en base a lo resuelto por el juez Alejandro Litvack, quien rechazó la indagatoria a Graf y trasladó de vuelta la causa al fiscal Martín López Perrando, al sostener que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Nada probado

De este modo, el juez consideró que no estaban determinados los hechos por los cuales se requería la indagatoria, por lo que -a fin de no vulnerar la garantía del debido proceso y evitar futuras nulidades- le solicitó a la fiscalía que aclarase los términos de la imputación formulada el pasado 12 de agosto.

En el escrito presentado por la defensa del acusado se expone que “Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabia respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

En medio de todo estos movimientos en la causa, Javier Fernández, hermano de la víctima, confirmó que fue autorizado por la Justicia a ser querellante, lo que le permitirá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo del caso.