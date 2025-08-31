Grave accidente en Ensenada entre dos motos que iban por el mismo carril

Nuevamente la imprudencia al volante derivó en un grave accidente en la región, que bien pudo costarle a la vida a los dos involucrados que colisionaron entre sí. Se trata de una fuerte colisión entre dos motocicletas que circulaban por el mismo carril y sus ocupantes resultaron con diversas heridas, por lo que tuvieron que ser asistidos por los médicos.

El siniestro vial ocurrió en horas de la noche en la intersección de las calles San Martín y Paraguay de la vecina ciudad de Ensenada. Ambos sujetos iban a gran velocidad y al llegar a la mencionada esquina, uno de ellos lo embiste por detrás al otro, haciendo que los dos pierdan el control del ciclomotor y cayeron directamente en la cinta asfáltica.

Los implicados salieron despedidos de los rodados y uno de las motos siguió el trayecto hasta impactar con un patrullero de la Policía Bonaerense que estaba estacionado en la vía contraria. Además, un transeúnte ocasional observó el hecho y enseguida trató de auxiliar a las víctimas que, para ese entonces, yacían tendidas en el suelo.

Toda la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y en las imágenes se puede ver con claridad el instante preciso de la colisión. En la grabación se percibe como uno de los conductores choca por detrás al otro y como, aparentemente, ambos circulaban a una velocidad más alta de lo habitual.

Fueron asistidos

Los efectivos policiales fueron alertados de lo sucedido y pronto comenzaron las tareas de rigor para esclarecer el episodio que bien pudo terminar en una tragedia vial más en nuestra región. Como parte de la pesquisa, los uniformados determinar que los protagonistas del choque son dos jóvenes, uno de 20 años y el restante de 24.

En ese marco, también se confirmó que uno de ellos trabaja como repartidor en una de las conocidas plataformas de envío de alimentos, mientras que el otro es un conductor particular. Los motociclistas fueron trasladados hasta el hospital local, donde ingresaron por el sector de la guardia y quedaron en observación debido a los traumatismos múltiples que presentaban.

En sintonía, se inició una causa con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno de La Plata, con una caratula que se fijó preventivamente como lesiones culposas.