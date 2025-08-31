Se llevan un auto de alta gama en salvaje entradera en City Bell

La tranquilidad de la localidad platense de City Bell se vio sacudida este jueves por una entradera que dejó a un vecino bajo amenaza de muerte y a manos de tres delincuentes encapuchados. El hecho ocurrió en la intersección de calle 13A y diagonal 92, cuando Aníbal L., de 56 años, estacionaba su Audi Q2 frente a su vivienda.

En ese momento, al menos tres hombres armados lo interceptaron, lo intimidaron y lo obligaron a entrar a la casa. Una vez dentro, los ladrones revisaron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor. Según el relato de la víctima, además de efectivo, se llevaron un teléfono celular y dos consolas de videojuegos PlayStation 5.

El golpe delictivo culminó con los asaltantes huyendo a bordo del Audi Q2 color gris del propietario, mientras que un operativo cerrojo montado por el Comando de Patrullas Base Norte no logró dar con ellos.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de La Plata, de Autores Ignorados. Peritos de Policía Científica trabajaron en la vivienda para levantar huellas y rastros que permitan identificar a los responsables.

Por ahora, se desconoce si los delincuentes llegaron a pie o si contaban con un vehículo de apoyo. El violento episodio reavivó la preocupación entre los vecinos de City Bell, quienes reclaman mayor seguridad ante el aumento de entraderas y robos en la zona.

De punta a punta

Por su parte, en la otra punta de la ciudad, más precisamente en la localidad de Ignacio Correas, delincuentes ingresaron a la casa de una mujer mientras no se encontraba y la saquearon por completo.

Este segundo episodio tuvo lugar durante la jornada del sábado, cuando la damnificada se acercó hasta su casa de la zona de 30 y 705 tras una reunión vecinal. Según trascendió, un número no identificado de maleantes ingresó a su propiedad tras forzar la puerta y se llevó todo lo que encontró a su paso, dejando un enorme revuelo.

No está claro cuál fue el botín total de los maleantes, pero se supo que se llevaron gran cantidad de electrodomésticos, como así también algo de efectivo. Asimismo, este hecho también despertó la bronca de los frentistas, ya que es la tercera vez que la mujer sufre un episodio de inseguridad.

Finalmente, en Los Hornos motochorros robaron a un ciclista, a quien le gatillaron, lo golpearon y fracturaron dos costillas. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en las calles 66 y 145, donde dos delincuentes en moto lo atacaron brutalmente y no hubo detenidos tras el robo.