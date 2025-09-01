Golpeó a su pareja en Berisso y terminó preso

Una mujer fue agredida a golpes por su pareja en Berisso, en un nuevo caso de violencia de género en la región, informaron ayer fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar dentro de un inmueble ubicado en 127 bis entre 16 y 17, donde los implicados empezaron una discusión que pronto escaló de nivel. En ese contexto, él le pegó en reiteradas ocasiones a su novia en la cara, dejándole visibles heridas.

Un llamado al 911 alertó al personal de la fuerza y un patrullero se hizo presente, constatando la denuncia. Ante eso, el hombre fue trasladado a una comisaría y ahora deberá rendir cuentas ante la fiscalía penal en turno.

En tanto, se detalló que la mujer, pese a los golpes y al miedo, se encuentra en buen estado de salud. Se investiga si ya se habían producido otros episodios similares entre ambos. Se inició una causa penal por el delito de “lesiones en el contexto de violencia de género”.