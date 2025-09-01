Choque y múltiples heridos

Un grave accidente se produjo en el cruce de avenida Córdoba y Junín, frente a la Facultad de Medicina, en el barrio porteño de Balvanera. Un colectivo de la línea 60 impactó contra un auto y dejó como saldo al menos cinco heridos, entre ellos tres menores.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9 de ayer cuando, aparentemente, uno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Los heridos son tres mujeres y dos hombres. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández, mientras que otro paciente fue derivado al Hospital Ramos Mejía.

El impacto también alcanzó a un contenedor de basura que fue arrastrado por el colectivo y terminó golpeando a otros dos vehículos estacionados.