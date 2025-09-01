Una policía resultó herida tras caer de un caballo durante el operativo de seguridad en el partido de Gimnasia

Una oficial de policía resultó herida este lunes por la tarde luego de caer del caballo en el que prestaba servicio durante el operativo de seguridad del encuentro entre Gimnasia y Atlético Tucumán, disputado en el estadio del Lobo platense.



El hecho ocurrió cerca de las 19:46 horas en las inmediaciones de 60 y 116, cuando el equino en el que se desplazaba la oficial Camila Calderón se descontroló, se alzó en sus patas traseras y la arrojó al suelo. Según la información oficial, el animal se habría asustado por causas que aún no fueron determinadas.



Calderón, de 29 años, con destino en el Cuartel Central de La Plata, fue asistida de inmediato por personal médico. Una ambulancia la trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, donde ingresó con politraumatismos y una lesión en la rodilla izquierda.

Actualmente, permanece en sala 27 del nosocomio, donde será evaluada y sometida a estudios complementarios.



