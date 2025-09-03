Violento asalto en La Plata: entradera a los padres de un expresidente de Gimnasia

La tranquilidad de una tradicional zona de La Plata se vio alterada en la madrugada de este martes cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda de los padres de un expresidente de Gimnasia y Esgrima. El hecho, que conmocionó a los vecinos, tuvo características de película: los ladrones ingresaron con violencia, redujeron a las víctimas y se llevaron una caja fuerte de dimensiones poco habituales, comparable con el tamaño de un freezer.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de 38 y 120, de barrio Hipódromo. Según trascendió, los delincuentes habrían actuado con precisión y rapidez, lo que hace presumir que tenían información previa sobre el lugar y los movimientos de la familia. Los padres del dirigente, ambos jubilados, estaban en la casa al momento del ataque y vivieron momentos de extrema tensión, ya que fueron sorprendidos mientras descansaban.

Los asaltantes, que serían al menos cuatro, actuaron con el rostro cubierto y portaban armas de fuego. Tras ingresar, exigieron dinero y objetos de valor, pero la principal meta parecía ser la caja fuerte. Lo llamativo es que no se trataba de un objeto pequeño y fácil de transportar, sino de una estructura metálica de grandes dimensiones, cuyo traslado requirió de un importante esfuerzo. La hipótesis más fuerte es que contaban con un vehículo preparado para cargarla.

Aunque aún no trascendió qué contenía el cofre, los investigadores creen que podría haber guardado dinero en efectivo, documentación y elementos de alto valor económico y simbólico. La magnitud del robo generó gran preocupación en la zona, no solo por la violencia empleada sino también por la audacia del golpe, ejecutado en una vivienda habitada y sin que nadie en el barrio pudiera intervenir.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen afectando a distintos barrios de la ciudad, donde los vecinos reclaman mayor presencia policial. El dato de que las víctimas sean los padres de un expresidente del club tripero le otorga una relevancia extra al caso, que ya circula con fuerza en los ámbitos deportivos y políticos de la región.

Tras el robo, se desplegó un fuerte operativo policial en busca de pistas que permitan dar con los responsables. Hasta el momento no hay detenidos, pero se analizan cámaras de seguridad de la zona que podrían haber registrado los movimientos del vehículo en el que trasladaron la caja fuerte.

Mientras avanza la investigación, la familia afectada intenta reponerse del violento asalto que no solo significó una importante pérdida material, sino también un duro golpe emocional. El hecho vuelve a poner en debate la sensación de indefensión de los vecinos frente a delitos cada vez más violentos y planificados.