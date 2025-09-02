Picadas ilegales en La Plata: confirman la condena por la muerte de Iván Gómez

A casi seis años del trágico hecho, la Justicia bonaerense volvió a pronunciarse sobre el caso que conmovió a La Plata. El Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Axel Nahuel D’Elía, el joven condenado a 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual tras embestir y matar a Iván Gómez en noviembre de 2019, mientras corría picadas ilegales en el Bosque platense.

La condena había sido dictada por el Tribunal Oral Criminal N°1 y ratificada por Casación, pero la defensa intentó avanzar con un recurso de inaplicabilidad de la ley que ahora fue rechazado. Ante esto, adelantaron que apelarán a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que deberá resolver si la sentencia se ajustó a derecho.

El hecho ocurrió la madrugada del 20 de noviembre de 2019, cuando D’Elía conducía a alta velocidad, sin luces y bajo los efectos del alcohol. En esas condiciones impactó de lleno a Iván Gómez, un joven de 28 años, estudiante de la Facultad de Informática de la UNLP, que caminaba junto a sus amigos por la zona.

Tras el choque, el conductor intentó darse a la fuga sin asistir a la víctima, pero fue retenido por testigos a pocas cuadras y entregado a la Policía. A pesar de la gravedad del caso y de la condena firme, el acusado atravesó todo el proceso en libertad, lo que generó la indignación de la familia de Gómez y de gran parte de la comunidad universitaria.

Iván Gómez falleció pocas horas después en el Hospital San Martín. Era estudiante, deportista, tenía pareja, dos hermanos y era tío de dos niñas pequeñas. Su historia sigue siendo el emblema de una tragedia que expuso los peligros de las picadas ilegales en la ciudad.