Violento asalto en Berisso: siete ladrones atacaron a un hombre en el barrio El Carmen

Un violento episodio de inseguridad sacudió al barrio El Carmen, en Berisso, donde un hombre fue sorprendido por siete delincuentes mientras caminaba rumbo a la casa de su madre. El ataque ocurrió el lunes pasadas las 18 horas, en la zona de calle 92 entre Ruta 11 y 123, y terminó con la víctima golpeada y sin ninguna de sus pertenencias.

Las imágenes de una cámara de seguridad privada muestran cómo el grupo rodeó al hombre en plena calle. Al notar la intención de robo, la víctima intentó escapar corriendo, pero fue alcanzada, derribada en la vereda y agredida brutalmente. Finalmente, los asaltantes lograron sustraerle todo lo que llevaba encima antes de darse a la fuga.

Las autoridades policiales ya trabajan con el material fílmico y testimonios de vecinos para identificar a los implicados en este violento hecho, que generó gran preocupación en la comunidad por la ferocidad del ataque y la cantidad de personas involucradas.