Cayó un hombre que era buscado desde 2016 por abuso sexual

Un hombre que estaba acusado por violación y era buscado desde 2016 fue detenido en el barrio porteño de Parque Patricios.

El pasado 12 de agosto personal de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad recibió el oficio judicial para establecer el domicilio actual y la detención del acusado.

Los detectives lograron dar con el sujeto, a quien detuvieron cuando salía del edificio en el que vivía, en Alberti al 1800.

El imputado fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B y puesto a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18.