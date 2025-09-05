Tenía pedido de captura y lo encontraron armado en la calle

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que, en horas de la noche, personal del Comando de Patrullas procedió a la detención de un hombre de 39 años, durante una recorrida de prevención realizada en la intersección de calle 28 y 162.

Al ser identificado y cotejados sus datos en el sistema informático policial, se constató que sobre el sujeto recaía un pedido de captura activo en el marco de la causa Nº 42.563, caratulada como “Resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 y la UFIJ Nº 2 del Departamento Judicial La Plata.

Ante esta situación, el hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, donde se le practicaron las diligencias de rigor, incluido el examen médico legal.

Por último se informó que luego de establecer comunicación con la UFI en turno, se dispuso la detención junto con las actuaciones de rigor correspondientes.