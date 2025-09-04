Horror en Plaza Moreno: murió un hombre mientras caminaba

Frente a la Piedra Fundacional de la ciudad de La Plata, en el corazón de Plaza Moreno, un hombre perdió la vida en las últimas horas mientras caminaba, lo que causó una profunda conmoción en la zona, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, todo ocurrió poco antes de las 17 cuando la víctima circulaba a pie por ese sector de la ciudad, emplazado en pleno centro. Entonces y de repente, se descompensó y se derrumbó, quedando en el piso.

Las personas que estaban cerca se asustaron y alertaron a los agentes de la fuerza, que se aproximaron de inmediato y constataron el suceso. Lo primero que notaron fue que el individuo aún estaba lúcido y llegaron a identificarlo.

Sin embargo poco después perdió el conocimiento y, ya con el personal médico en el lugar, le realizaron las correspondientes maniobras de respiración cardiopulmonar, lamentablemente sin éxito ya que terminó falleciendo antes de que pudieran trasladarlo a un centro médico para una mejor atención.

Por pedido de la fiscalía, se hicieron presentes peritos de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo sus tareas de rigor, mientras que el cuerpo fue remitido a la morgue para la correspondiente operación de autopsia, para establecer los motivos del deceso.

Por lo pronto, la causa fue caratulada por la Unidad Funcional de Instrucción en turno como “averiguación de causales de muerte”, hasta que se realice la necropsia y la misma arroja mayores detalles.

Recordemos que el martes había ocurrido un hecho similar en avenida 1 y 42, a metros de la estaciones de trenes, cuando una mujer oriunda de Misiones y de visita en nuestra ciudad se desvaneció caminando y murió.