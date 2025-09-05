Delincuente asfixió a una jubilada durante una entradera

Una vecina de 86 años denunció haber sido víctima de un violento intento de homicidio y entradera en su domicilio ubicado en calle 13 entre 156 Norte y 157, en la ciudad de Berisso. Allí, un maleante intentó asfixiarla y le arrebató una fortuna.

Según relató, dos jóvenes ingresaron por los fondos de su vivienda tras escalar la medianera y, tras reducirla asfixiándola con una almohada y tomándola del cuello, le sustrajeron una importante suma de dinero: 18.000 dólares estadounidenses y 5 millones de pesos argentinos, para luego darse a la fuga por la puerta principal (lo que al tipo de cambio actual son 29.400.000 en moneda local).

Tras una intensa investigación del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Primera de Berisso, que incluyó el análisis de cámaras del COM municipal y privadas, además de testimonios de vecinos, se logró identificar a uno de los presuntos autores: un menor de 16 años.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 de La Plata emitió cuatro órdenes de registro y la detención del menor. Ahora, se esperan nueva diligencias debido a su edad.

Los procedimientos se llevaron adelante en diferentes domicilios de Berisso, con la participación del GTO Departamental y de las comisarías Primera, Tercera y Cuarta, personal de Destacamento Los Talas, grupo GAD y el Grupo de Infantería.

Durante los allanamientos se secuestró un pantalón deportivo negro, un par de zapatillas rojas y cinco guantes de látex negros, prendas que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Finalmente, el menor fue detenido y alojado en un centro de alojamiento juvenil en La Plata, a disposición de la UFI del Joven que intervino.

La causa fue caratulada como “robo agravado por escalamiento en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa”, y la investigación continúa para dar con el segundo implicado.

Muerte en Los Hornos

Con respecto al caso de Fredy Emanuel Soria, el hombre que murió dos días después de ser brutalmente atacado por motochorros en Los Hornos, en la mañana del sábado cuando iba a trabajar, los investigadores barajan dos hipótesis: la UFI N°8 de La Plata investiga que haya sido “homicidio en ocasión de robo”, mientras que la UFI N°10 lo caratuló como “homicidio culposo”, esta última, teniendo en cuenta la posible negligencia. Cabe recordar que pese a ser atendido, fue dado de alta y este lunes falleció tras desvanecerse en el centro de La Plata.

Asimismo, se ratificó que tuvo múltiples fracturas en las costillas, hemorragias internas y la pérdida de un riñón producto de los golpes recibidos durante el ataque.