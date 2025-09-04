Violento asalto en Berisso: una jubilada fue atacada y despojada de sus ahorros

Una jubilada de 86 años sufrió un brutal episodio de inseguridad en su casa de Berisso, cuando dos jóvenes irrumpieron por el fondo de la propiedad y la atacaron con una almohada en un intento de asfixiarla. Tras reducirla, escaparon con un botín compuesto por 18 mil dólares y 5 millones de pesos que la víctima guardaba en su vivienda.

El hecho se produjo en una casa ubicada en la calle 13 entre 156 Norte y 157. La mujer logró pedir ayuda y radicar la denuncia, lo que permitió iniciar un rápido operativo de investigación. Gracias a las tareas del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Primera, uno de los presuntos autores pudo ser identificado: se trata de un adolescente de 16 años.

Con la intervención del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 de La Plata, se dispusieron cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, el menor señalado como partícipe del robo fue detenido, mientras continúa la búsqueda para dar con el segundo implicado en este violento ataque que conmocionó a los vecinos de la zona.