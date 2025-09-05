Un joven murió en un accidente de tránsito en Berisso

El trágico accidente sucedió cuando una moto Honda que no tenía patente, en la que circulaban dos jóvenes, impactó contra un Chevrolet Corsa, habilitado como taxi.

Por el fuerte impacto Leonardo Patri de 18 años falleció en el lugar, mientras que su acompañante, Nicolás Ariel Canizzo, fue trasladado consciente al hospital de Berisso, donde permanece bajo observación. En el momento del choque ambos iban sin casco.

En tanto, el conductor del taxi fue identificado como Jorge Luis Gutiérrez Vergaray de 40, de nacionalidad peruana. El vehículo quedó secuestrado por disposición judicial y la policía investiga si la moto era robada.

Intervino la UFI N° 10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone, y la causa quedó caratulada como “Homicidio culposo”.