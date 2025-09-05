Atropelló a un motociclista en La Plata y escapó

Un grave siniestro vial conmocionó a La Plata luego de que un conductor, que circulaba a gran velocidad, pasara un semáforo en rojo y embistiera a un motociclista. Tras el impacto, lejos de detenerse, el automovilista huyó de la escena y ahora es intensamente buscado por la Justicia.

El hecho ocurrió el 28 de agosto en la intersección de Camino General Belgrano y calle 426. Las cámaras del Centro de Operaciones Municipales registraron el momento exacto en que el auto arrolló a la moto, provocando que la víctima perdiera el control y cayera violentamente al asfalto.

Fuentes oficiales confirmaron que el motociclista logró salvar su vida gracias a que llevaba casco, aunque aún no trascendió un parte médico preciso sobre su estado de salud. Mientras tanto, las autoridades analizan las imágenes de seguridad para dar con el responsable y determinar las responsabilidades en el episodio.