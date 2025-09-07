En Berisso un joven quedó detenido cuando fue a votar

La detención se concretó en el marco de las Elecciones Provinciales 2025 para la renovación de Cámaras Legislativas, concejales y consejeros escolares. Oficiales de la DDI La Plata, que ya contaban con una orden judicial, montaron un operativo encubierto en el lugar, logrando arrestar al imputado.

El caso se vincula con un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en calles 37 y 177 de Berisso, donde otro hombre de 29 años resultó gravemente herido con un arma blanca tras una pelea en la vía pública. La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Larraín, donde permanece internada bajo asistencia respiratoria y en estado crítico.

A partir de las imágenes de las cámaras de vigilancia en la zona donde ocurrió el hecho, y sumado a los testimonios recabados, la DDI logró identificar al autor, por lo que la justicia libró la orden de detención que terminó ejecutándose en la jornada de hoy.