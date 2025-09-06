Macabro hallazgo en una casa de El Mondongo

Una joven de 25 años que se encontraba deprimida por un ruptura reciente y estaba bajo tratamiento psiquiátrico y con medicación fue hallada sin vida en un departamento de El Mondongo.

El lamentable hallazgo tuvo lugar en un inmueble de 68 entre 2 y 3, donde los agentes de la fuerza descubrieron a la mujer, oriunda de Chubut. “En la escena no había accesos forzados ni faltaban objetos de valor, por lo que todo implica que se trató de un suicidio”, comentó un pesquisa.

La operación de autopsia determinará las causas del deceso de la infortunada, y se abrió una causa penal en la UFI en turno caratulada como “averiguación de causales de muerte”.