Fusiló a su expareja por la división de bienes y escapó

Un hombre era buscado de manera intensa hasta el cierre de la presente edición en la provincia de Misiones acusado de asesinar a su expareja por la división de bienes. El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del señalado, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Marcelo Da Rosa es buscado desde las últimas horas luego de asesinar a Marisa Acuña dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Pasteur 130, en el barrio de San Vicente, y luego escapar a bordo de un auto Toyota Corolla gris, aportaron los voceros.

Ante la presunción de que el femicida se pudo escapar a otro país por algún paso fronterizo ilegal, las autoridades nacionales pidieron apoyo a las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil.

Asimismo, desde el medio Primera Edición, destacaron que Da Rosa tiene familiares en Brasil, lo que eleva las sospechas de su huida a otro país.

Siempre en base a los portavoces, Marisa Acuña, de 47 años, fue hallada asesinada dentro del inmueble en cuestión y el principal acusado del brutal suceso es su expareja, Marcelo Da Rosa.

Fueron los vecinos quienes escucharon varias detonaciones y, cuando muchos de ellos se asomaron a ver qué había ocurrido, solo observaron el momento en el que el acusado se dio a la fuga.

Según informaron, la víctima y el agresor estaban en proceso de divorcio y hace tiempo venían con conflictos por la división de bienes.

Por el momento no se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia, debido a que la misma se practicó este viernes por la mañana en la Morgue Judicial de Posadas.