Fusiló a su expareja por la división de bienes y escapó
El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del paradero del acusado.
Un hombre era buscado de manera intensa hasta el cierre de la presente edición en la provincia de Misiones acusado de asesinar a su expareja por la división de bienes. El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del señalado, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.
Marcelo Da Rosa es buscado desde las últimas horas luego de asesinar a Marisa Acuña dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Pasteur 130, en el barrio de San Vicente, y luego escapar a bordo de un auto Toyota Corolla gris, aportaron los voceros.
Ante la presunción de que el femicida se pudo escapar a otro país por algún paso fronterizo ilegal, las autoridades nacionales pidieron apoyo a las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil.
Asimismo, desde el medio Primera Edición, destacaron que Da Rosa tiene familiares en Brasil, lo que eleva las sospechas de su huida a otro país.
Siempre en base a los portavoces, Marisa Acuña, de 47 años, fue hallada asesinada dentro del inmueble en cuestión y el principal acusado del brutal suceso es su expareja, Marcelo Da Rosa.
Fueron los vecinos quienes escucharon varias detonaciones y, cuando muchos de ellos se asomaron a ver qué había ocurrido, solo observaron el momento en el que el acusado se dio a la fuga.
Según informaron, la víctima y el agresor estaban en proceso de divorcio y hace tiempo venían con conflictos por la división de bienes.
Por el momento no se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia, debido a que la misma se practicó este viernes por la mañana en la Morgue Judicial de Posadas.