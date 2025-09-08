Tres menores atacaron y robaron celulares a la salida de un boliche

Tres adolescentes de 16 y 17 años, que tienen antecedentes penales, fueron aprehendidos por robar celulares a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en el local bailable “Makena”, ubicado en Fitz Roy y Cabrera, en el que los ladrones abordaron a dos jóvenes de 28 años a fin de sustraerles sus teléfonos iPhone 13, al tiempo que una de las víctimas recibió un golpe en el rostro.

Los implicados intentaron darse a la fuga, pero los damnificados comenzaron a perseguirlos, motivo por el que efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a dos de los implicados en el lugar, mientras que otro fue capturado en la calle Bonpland al 1400 por uniformados motorizados.

Los tres se encuentran domiciliados en el partido bonaerense de Moreno y el más joven de ellos cometió delitos contra la propiedad privada, en tanto que en los últimos diez meses las autoridades lo arrestaron en cuatro ocasiones.