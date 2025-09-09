Un nuevo “Toretto” casi provoca una tragedia en La Plata

Un grave accidente ocurrió en el límite entre La Plata y la vecina ciudad de Ensenada, donde dos vehículos colisionaron de frente, provocando roturas prácticamente totales del tren delantero de ambos rodados. Para tratar de determinar qué fue lo que sucedió, el personal policial acudió al lugar donde se produjo el choque que bien pudo terminar en una tragedia.

Según consta el parte oficial al que accedió Trama Urbana, el siniestro se registró durante la mañana de ayer en la zona de la avenida 122 llegando a la esquina de calle 42. En esa intersección y por motivos que se intentan establecer, un coche marca Fiat Toro de color gris impactó de lleno contra un Volkswagen Fox Cross de color naranja.

Lo curioso del caso es que este último auto llevaba una estampa en la parte superior del parabrisas con la inscripción “Toretto”, en clara referencia al personal de la saga de películas Rápido y Furioso. Cabe recordar que de esa misma forma se hacía llamar Felicitas Alvite, la joven que atropelló y mató a un motociclista en 13 y 532 mientras, presumiblemente, corría picadas.

En cuanto al hecho en sí, se supo que ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, aunque las causas no fueron esclarecidas. De acuerdo a los datos recolectados en la pesquisa preliminar, se cree que uno de los conductores cruzó con el semáforo en rojo a gran velocidad, provocando la colisión. Sin embargo, esta versión todavía no está confirmada y podría ratificarse con el correr de las horas.

Resultaron heridos

Luego del fuerte accidente de tránsito, las autoridades policiales fueron notificadas mediante una comunicación telefónica al sistema de emergencias 911. Poco después, los uniformados acudieron al lugar de los hechos y comenzaron a realizar las tareas de rigor, comenzando con perimetrar el área y cortar el paso de los autos.

Acto seguido arribaron los médicos en una ambulancia del SAME y tras una primera inspección del lugar, resolvieron que todos los ocupantes del Volkswagen fueran trasladados hasta el Hospital San Martín, ya que los mismos presentaban diversas heridas cortantes. De todos modos, ninguno resultó herido de gravedad, a pesar del fortísimo impacto que casi provoca una tragedia.

En el lugar trabajó el personal de la comisaría Segunda, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, caratulando la causa como lesiones culposas. En el marco de la investigación se espera que se puedan obtener más precisiones sobre el siniestro tras el relevamiento de las cámaras instaladas en la zona.