Horror en un conventillo: un hombre prendió fuego su casa y murió

Un extraño suceso tuvo lugar en las últimas horas en un conventillo del barrio porteño de La Boca, donde un hombre murió tras provocar un incendio y otras ocho personas resultaron heridas, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Los voceros detallaron que el autor del siniestro fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez. y, según se supo, ya había intentado prender fuego el lugar hace una semana.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación.

Además de la víctima fatal, que tenía silla de ruedas y murió en el lugar sin llegar a recibir asistencia médica, personal del SAME debió oxigenar a cinco mujeres y tres varones. Todos son mayores de edad y solo uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Argerich.

Efectivos de la Policía de la Ciudad colaboraron para evacuar a los vecinos y evitar que el foco ígneo se propagara a las viviendas linderas, muchas de ellas de madera y chapa, lo que aumentaba el riesgo de propagación.

Los vecinos relataron a la prensa que la estructura carecía de salidas de emergencia, lo que generaba preocupación sobre la posibilidad de personas atrapadas.