Preocupación por espiral de violencia en una obra de Tolosa

Un grupo de vecinos decidió involucrarse y echar a una serie de personas acusadas de concurrir sistemáticamente a una obra de construcción de la zona de 120 y 526 con propósitos delictivos, reclamando bajo amenazas la contratación de personal.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, la empresa que tiene a cargo los trabajos ya había llegado a un acuerdo con un sector de los trabajadores para poder llevar adelante la obra, y ante el permanente estado de conflicto en el barrio decidieron enfrentar a los violentos.

Durante el mediodía del martes hubo serios disturbios que provocaron la intervención del personal de la comisaría de Tolosa, y durante la tarde un sector de trabajadores elevó un comunicado denunciando lo ocurrido.

Según se supo, le apuntan a un grupo de personas vinculados a la hinchada de Gimnasia que a su vez tiene directa vinculación con otro sector ligado a la construcción en la región.

Los disturbios siguieron en las primeras horas de la tarde, y en el barrio El Churrasco esperan que a partir de este miércoles pueda reinar la calma y que se pueda seguir adelante con los trabajos que se venían realizando en el lugar.