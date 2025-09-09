Tragedia vial en Abasto: un motociclista perdió la vida tras chocar contra un camión

Un nuevo accidente con consecuencias fatales sacudió a la región este martes. En la localidad platense de Abasto, un motociclista falleció luego de impactar contra un camión en la intersección de 208 y 33.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la víctima –que aún no pudo ser identificada y circulaba en una Yamaha MT 09– colisionó con un Mercedes Benz que intentaba ingresar a una vivienda. El choque fue de tal magnitud que la moto se incendió de inmediato, provocando la muerte en el acto del conductor.

Vecinos de la zona, que dieron aviso a las autoridades, señalaron que la llegada de la ambulancia se demoró más de lo esperado. El siniestro se suma a otro registrado horas antes en Berisso, donde también perdió la vida un motociclista.

El hecho vuelve a poner en foco las condiciones de la avenida 208, un corredor que conecta las rutas 520 y 44, y que en varios tramos presenta calzadas angostas y sin banquina por la presencia de árboles y cultivos, factores que aumentan la peligrosidad del tránsito en la zona.