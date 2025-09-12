Robo y persecución en el centro de La Plata

El centro platense fue escenario de momentos de tensión este viernes a la tarde, cuando un joven fue detenido tras una persecución de dos cuadras. Está acusado de haber participado en el robo de una bicicleta a una mujer que la había dejado atada en la puerta de un supermercado Carrefour, en 7 entre 47 y 48.

El episodio ocurrió pasadas las 13.30 y generó un fuerte revuelo en la zona, que ya se encontraba cortada al tránsito por una protesta universitaria. Según testigos, el sospechoso fue alcanzado en la intersección de 7 y 49, donde quedó reducido boca abajo por varias personas que intervinieron para frenar la fuga. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y se lo llevaron detenido.

Fuentes de la investigación señalaron que el joven no habría actuado solo: un cómplice logró escapar con la bicicleta, que la víctima —una cuidadora domiciliaria— había comprado recientemente. La mujer presenció la detención y relató el episodio, que ahora es materia de investigación.