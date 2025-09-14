Hacía piruetas con la moto, atropelló a dos nenas y escapó

Un nuevo caso de imprudencia al volante dejó al borde de la tragedia a una familia de la localidad platense de Los Hornos, debido a que un adolescente de 15 años estaba realizando piruetas con su motocicleta, cuando atropelló a dos nenas. Tras ello, el menor se dio a la fuga corriendo y dejó el ciclomotor tirado en la cinta asfáltica.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en las calles 55 entre 152 y 153, en momentos en los que el implicado estaba haciendo “wheelie” con el rodado. En medio de esos movimientos imprudentes, embistió a una chica de 13 años que iba caminando junto a su pequeña hermanita de apenas seis meses de vida.

Debido al fuerte golpe, ambas cayeron al suelo; mientras que el joven decidió abandonar su moto en el lugar y escapar a pie, perdiéndose entre las calles del vecindario. Rápidamente, los parientes de las víctimas las llevaron en un vehículo particular hasta el centro de salud más cercano, para que puedan recibir una urgente asistencia médica.

La mayor de ellas fue traslada hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 6 de Los Hornos. En ese marco, los profesionales descubrieron que la chica de 13 presentaba una herida en una de sus piernas, por lo que debieron darle algunos puntos de sutura. En tanto, la bebé fue derivada hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Al respecto, la menor de las víctimas llegó al nosocomio en un estado somnoliento y quedó internada en observación. De todos, según trascendió, no presenta demasiado riesgo para su vida, aunque le realizarán una serie de estudios para conocer la gravedad de su caso.

Se entregó poco después

Enseguida comenzó una investigación para obtener detalles sobre lo ocurrido, además de atrapar al adolescente que había huido y sobre quien poco se sabía hasta entonces. Mientras se desarrollaba la pesquisa preliminar, un sujeto se presentó en la comisaría Tercera junto a su madre, confesando que él mismo era el que conducía el ciclomotor abandonado.

Ante este escenario, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, caratulando la causa, en principio, como “lesiones culposas”. De esta forma, la fiscal a cargo determinó notificar al implicado que, al ser menor de edad no quedó detenido, además de ordenar otras diligencias.