Se agrava la situación judicial de un basquetbolista platense acusado de grooming

El jugador de 21 años, detenido en Necochea, se negó a declarar ante la fiscal y podría enfrentar un pedido de prisión preventiva en los próximos días. La investigación lo vincula con grooming y posesión de pornografía infantil.

El futuro judicial de Benjamín Amieva, basquetbolista oriundo de La Plata y actual jugador de Rivadavia de Necochea, atraviesa un momento clave. Este viernes fue trasladado a los tribunales para prestar declaración indagatoria, pero optó por guardar silencio frente a la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFIJ N°15.

A partir de esa decisión, la funcionaria judicial dispone ahora de 15 días corridos para evaluar si solicita la prisión preventiva, medida que será analizada por el juez de Garantías Guillermo Atencio.

La causa en su contra se inició a partir de la denuncia de la familia de la víctima y la posterior intervención del área de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, que recopiló pruebas digitales que comprometen al jugador. Durante el operativo de detención realizado en Necochea, los investigadores también secuestraron material pornográfico en su poder, lo que agravó aún más su situación procesal.