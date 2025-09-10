Se reencontró con sus hijos después de la falsa denuncia hecha por su exesposa

Después de una larga espera cargada de angustia, finalmente Herman Krause logró reencontrase con sus hijos Mateus y Paco en Brasil, luego de que su exesposa Juliana Magalhanes Da Rosa se los llevara de manera ilegal hace casi un año.

Cabe recordar que la mujer había presentado una denuncia falsa en su contra ante la Justicia de nuestra ciudad, en la cual lo acusaba por abuso.

Días atrás el juez federal Castrianni De Mello evaluó todas las pruebas presentadas en la causa, lo que motivó a que se autorice un plan de revinculación para que Krause vuelva a ver a sus hijos, según había confirmado su abogado Marcelo Peña.

El reencuentro sucedió el pasado fin de semana, cuando pudo volver a ver a sus hijos en un lugar público.

Además, las visitas fueron acordadas previamente y habrá otros encuentros virtuales, los lunes y martes, con una duración de 45 minutos cada una, entre las 20.00 y las 20.45., y también reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Krause manifestó que “fue difícil, sabíamos que iba a ser así, porque hace dos años que los nenes no me veían y están totalmente alienados”. Además, aseguró que al mayor de ellos fue al que mas le costó esa visita.

“Fue una alegría inmensa, mi abogado estaba trabajando con la posibilidad de viajar, y cuando me lo confirmó sentí que valió la pena tanta lucha”, manifestó y luego añadió que “todavía queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino, ya demostré en la Justicia argentina que fueron denuncias falsas, ahora me toca hacerlo en Brasil. También lo voy a lograr, no tengo dudas, y les voy a devolver a mis hijos la vida que merecen”.