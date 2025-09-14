Chocó y no pudo hacer la prueba de alcoholemia
Efectivos policiales intentaron realizarle el test en ocho oportunidades.
Un insólito episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado, en el que un joven chocó su camioneta 4x4 contra un automóvil que estaba estacionado en la vía pública, y no pudieron hacerle el control de alcoholemia.
El hecho ocurrió en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel del barrio porteño de Villa Crespo. En el vehículo, una Volkswagen Amarok de color gris y sin patente, viajaba con una mujer y, a pesar del fuerte impacto contra un Volkswagen Vento y la persiana de un local, ambos resultaron ilesos.
El conductor, que se negó a ser asistido por personal del SAME, tuvo un increíble episodio con las autoridades policiales: se le intentó hacer el test de alcoholemia en ocho oportunidades, pero el hombre no sopló con la suficiente fuerza y se quedó dormido adentro de un patrullero.