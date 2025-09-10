Acribillaron a balazos a un hombre durante una pelea callejera

Un hombre de 41 años fue brutalmente acribillado a balazos en una pelea callejera que protagonizó con varios individuos, quienes luego del ataque se dieron a la fuga sin dejar rastros. De acuerdo a las primeras investigaciones, los detectives creen que el crimen ocurrió por un altercado, descartando momentáneamente que haya sido durante una ocasión de robo.

El hecho se registró en la calle Centenario Uruguayo al 1600, entre Coronel Casacuberta y De la Serna, en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda. En ese marco, según lo que trascendió, el sujeto estuvo involucrado en un conflicto en la vía pública con otras personas, aunque las razones de la reyerta todavía no fueron confirmadas.

Se presume que la pelea puede tener orígenes en problemas de vieja data, aunque todos los detalles se conocerán con mayor certeza conforme avance la pesquisa. Lo que sí se supo es que, durante el conflicto, los otros implicados le dispararon a corta distancia, provocándole graves heridas y, una vez que la víctima quedó tendida en el suelo, los sospechosos escaparon con rumbo desconocido.

Al parecer, tras la huida, se escondieron entre las calles del barrio. En sintonía se realizó la denuncia mediante una llamada al sistema de emergencias 911 y a los pocos minutos arribaron los integrantes del Comando Patrulla de patrullas local, para montar un operativo cerrojo en la zona. Sin embargo, no pudieron capturar a los atacantes.

Investigación

Para iniciar las averiguaciones pertinentes, los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo del hombre, identificado luego como Gabriel Ariel Aguiar, y determinaron que presentaba impactos de arma de fuego tanto en la cabeza como en la región torácica.

A raíz del violento episodio, los efectivos policiales de la comisaría Séptima del distrito, junto con el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizaron diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar a los sospechosos, en el marco de una causa que fue caratulada como homicidio.