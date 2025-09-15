Delincuentes intentaron robar en un edificio de La Plata

Los frentistas vivieron momentos de preocupación luego de que dos ladrones rompieran el acceso principal del edificio ubicado en 44 y 28, pero por suerte no lograron concretar el robo y finalmente escaparon del lugar. El intento quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio, imágenes que ya se encuentran en manos de los investigadores.

Vecinos de la zona aseguraron que los sospechosos habrían sido vistos en otros edificios de la ciudad cometiendo hechos similares, lo que incrementa la preocupación en el barrio. Es por eso que están pidiendo más patrullaje en la zona por los reiterados robos.

El caso es investigado por la Comisaría Cuarta de La Plata, que trabaja para identificar y dar con los delincuentes a partir de los registros fílmicos que se aportaron.