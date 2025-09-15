Robada por delincuentes y por el sistema

La familia que sufrió un brutal asalto en la localidad bonaerense de Villa Raffo, partido de Tres de Febrero, donde una nena de nueve años bajó del auto con un globo y las manos en alto en una imagen que conmovió al país, ahora enfrenta un nuevo golpe: Mercado Pago se negó a devolver los $800.000 que los delincuentes gastaron con la tarjeta física de la plataforma minutos después del robo, a pesar de que la familia intentó bloquear las cuentas rápidamente.

La víctima, llamada Julieta, denunció que los ladrones utilizaron su tarjeta de Mercado Pago para realizar compras por un total de $800.000. Aunque intentó bloquear las cuentas desde el celular de una vecina apenas 11 minutos después del atraco, los malhechores ya habían concretado las transacciones. Las imágenes del detalle de operación de Mercado Pago muestran dos pagos de $200.000 realizados a “Naranjx Cesar” a las 4.35 y 4.38 del 7 de septiembre.

La respuesta de Mercado Pago a los perjudicados fue contundente y desoladora. “No pudimos devolverte el dinero de tu pago”, indicó la plataforma, en un mensaje que la familia compartió. “Analizamos con Mastercard la información del pago que reportaste. Si bien lo intentamos, lamentablemente no pudimos recuperar el dinero del pago, por lo que no podremos devolvértelo”.

Este hecho genera indignación, ya que la situación de robo fue de público conocimiento y la familia actuó con celeridad para intentar evitar las compras.

El suceso

El violento asalto ocurrió la madrugada del domingo cuando la familia regresaba de un cumpleaños de 15 y fue interceptada por al menos cinco malvivientes armados. La imagen de la pequeña de 9 años bajando del coche con los brazos en alto se volvió viral, simbolizando la crudeza de la inseguridad en el Conurbano bonaerense. El padre de la niña también resultó herido con la muñeca fracturada tras ser golpeado por los salvajes delincuentes.

A pesar de la repercusión mediática y la evidente situación de fuerza mayor, la empresa se mantiene firme en su postura, dejando a la familia con una significativa pérdida económica, sumada al trauma del violento episodio.