Piden prisión preventiva para el coautor del asesinato de Pablo Mieres

La investigación por el crimen de Pedro Pablo Mieres, funcionario de la Universidad Nacional de La Plata asesinado este año, sumó un nuevo avance judicial. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3, pidió la prisión preventiva de Jonatan David Perunetti, alias “Pincha”, señalado como presunto coautor del homicidio.

Perunetti fue detenido hace casi un mes por efectivos de la DDI en un operativo realizado en 117 entre 91 y 92, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado cuenta con antecedentes y múltiples ingresos al sistema penitenciario bonaerense. Ahora, el pedido del fiscal deberá ser notificado a la defensa, que tendrá la oportunidad de realizar su descargo, antes de que el juez defina si dicta la prisión preventiva o concede la libertad mientras continúa la investigación.

Con esta medida, ya son tres los imputados que enfrenta la causa, que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades del crimen que conmocionó a la comunidad universitaria platense.