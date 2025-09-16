La Plata

Robo y tiroteo en Tolosa: un delincuente terminó baleado tras una persecución policial

El hombre había robado una bicicleta y una farmacia en la zona de 7 y 529.

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Tolosa este martes por la tarde. Un delincuente, que minutos antes había asaltado una farmacia y robado una bicicleta, terminó herido de bala tras un enfrentamiento con la Policía en plena calle.

El hecho comenzó en las inmediaciones de 7 y 529, donde el implicado sustrajo una bicicleta y escapó rápidamente. Según fuentes policiales, el mismo sujeto había cometido poco antes otro robo en una farmacia de la zona.

La persecución se extendió varias cuadras hasta llegar a 3 y 531, donde efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptarlo. Allí, el hombre armado se enfrentó con los uniformados y recibió un disparo en el abdomen.

De inmediato fue trasladado al Hospital Rossi, mientras la zona quedó cercada por personal policial que restringió el tránsito para preservar la escena.

