Grave accidente cerca del aeropuerto de La Plata

Un motociclista sufrió un violento accidente en la intersección de 7 y 610, uno de los laterales del aeropuerto de la ciudad.

La víctima quedó tendida en una zanja y presenta una pierna severamente comprometida, aunque se encuentra con signos vitales.

Personal del aeropuerto, efectivos policiales y servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar, a la espera de una ambulancia.

Por el momento, la circulación permanece interrumpida en calle 610, entre 7 y 8, por lo que se recomienda evitar la zona.