Un voraz incendio afectó a una fábrica durante la mañana de este martes, obligando a la intervención de los bomberos para que las llamas no afectaran a las viviendas linderas.

El siniestro se registró en una planta ubicada en la calle Moctezuma al 1000, en el barrio porteño de Floresta. De acuerdo al parte policial, todo comenzó en un depósito donde se acumulaban cartones y plásticos, afectando una superficie de 15 a 20 metros.

Por esta razón y debido a la peligrosidad que el episodio conllevaba para el vecindario, solicitaron la presencia de los bomberos, quienes trabajaron con una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas y lograron controlar el foco ígneo en pocos minutos.

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de los inmuebles lindantes, aunque no fue necesaria la atención médica de los vecinos ni del personal presente en el lugar.

Finalmente, la rápida intervención evitó que el fuego se expandiera a otras áreas de la fábrica y a las construcciones cercanas.