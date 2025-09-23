Detuvieron a un pastor acusado de abusar de menores en Los Hornos

Un operativo policial en Los Hornos culminó con la detención de un pastor evangélico señalado como responsable de abusos sexuales contra varios menores que asistían a su templo. La investigación se había iniciado en mayo de 2024, cuando una de las víctimas contó los hechos a su familia y se presentó la denuncia.

Con el avance de las actuaciones surgieron más testimonios que apuntaban al mismo sospechoso, lo que motivó la intervención judicial. Durante el allanamiento, realizado en una vivienda de 68 entre 135 y 136, los efectivos de la DDI La Plata detuvieron al acusado y secuestraron dos teléfonos celulares, presuntamente utilizados para contactar a los chicos y pedirles material íntimo.

La causa quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto, en concurso real con abuso sexual agravado” y está a disposición de la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.