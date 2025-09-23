Violento robo a una jubilada en su casa de Los Hornos

Un violento episodio de inseguridad conmociona a la comunidad de Los Hornos. Graciela, una vecina de 77 años, fue víctima de un robo en su vivienda de la calle 136, cerca de 70, en la madrugada del lunes.

“Yo estaba despierta mirando un video en el celular cuando mi perra se alteró. En ese momento entraron dos personas con capuchas, me taparon la boca y me dijeron que esto era una batida. Sabían mi nombre y me pedían una caja fuerte que yo no tengo”, relató la mujer, todavía conmocionada por el hecho.

Según contó, los delincuentes la golpearon, la insultaron y la amenazaron pasándole un cuchillo por la cara y las manos. “Me decían que si no les entregaba lo que pedían me iban a cortar. Les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer porque no tenía más para darles”, agregó.

Los ladrones cargaron un bolso con dinero, joyas y otros objetos de valor antes de escapar. Graciela, que vive sola desde 1998 y es jubilada del Ministerio de Economía, nunca había sufrido un hecho similar en el barrio.

“Sabían distinguir lo que era oro y lo que era enchapado. Eran expertos”, aseguró la víctima, quien además expresó su preocupación por la seguridad de la zona y pidió mayor presencia policial para evitar nuevos hechos.

La investigación quedó en manos de la comisaria que intervino y hasta el momento no hubo detenidos.