Apareció muerto un hombre secuestrado en Zárate

La ciudad de Zárate permanece conmocionada por el hallazgo sin vida de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que había sido visto por última vez el pasado jueves 17 de septiembre en su domicilio de Valentín Alsina al 1000 y desde entonces permanecía secuestrado.

Después de cuatro días de búsqueda, el cuerpo fue hallado en un campo en las afueras de la mencionada localidad bonaerense, cerca de la ruta 9. Ahora se investiga las circunstancias del deceso y si fue asesinado, como se sospecha.

Familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas) y caratulada inicialmente como “averiguación de paradero”, recaratulada a “averiguación de causales de muerte”.

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

El tercer capturado es un civil de nacionalidad peruana -Néstor Irvin Matencio Limache-, que también vive en Campana y está acusado de participar en la privación ilegítima de la libertad, al tiempo que fue quien puso el Ford Focus, uno de los dos rodados secuestrados en la causa.

Estricta reserva judicial

Desde el organismo emitieron un comunicado en el que aclararon que el trabajador ingresó en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño.

Fuentes de la investigación confirmaron que Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de De Francesco en los momentos cercanos a la desaparición.

Los pesquisas no descartan un móvil económico detrás del caso, aunque la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.