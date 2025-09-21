Violento asalto armado a una pareja: les robaron el auto

Un violento asalto armado se registró en las últimas horas, en el que al menos seis delincuentes interceptaron a tres personas, lo amenazaron a punta de pistola y le robaron su vehículo. Tras ello, los maleantes se dieron a la fuga a gran velocidad y toda la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en el barrio.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles Juan B. Justo y Albarellos, a tan solo una cuadra de avenida Cristianía, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. En el auto viajaba una pareja de personas mayores junto a una joven, cuando de pronto otros dos rodados los encerraron, uno por delante y el otro por detrás, cortándole toda posibilidad de escape.

Del coche que le había bloqueado el paso descendieron dos sujetos que los encañonaron, mientras que un tercero hizo lo propio bajándose del rodado restante. Con sus armas de fuego intimidaron a las víctimas que en ningún momento se resistieron el atraco por temor a salir lastimadas, por lo que obedecieron al pedido de los cacos.

Los ladrones los obligaron a salir de su vehículo y mientras uno de ellos tomó el control del volante, otros cómplices revisaron a los damnificados quitándole cualquier tipo de elemento de valor que llevaran consigo. Una vez que los despojaron de todas sus pertenencias, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido a bordo de los tres automóviles, los dos en los que se movilizaban y el tercero que acaban de robar.

Toda la secuencia duró menos de un minuto y unos pocos segundos fueron suficientes para que los hampones escaparan con total impunidad. En este sentido, las imágenes del episodio delictivo comenzaron a circular con intenciones de identificar a los sospechosos y avanzar en su posterior arresto.