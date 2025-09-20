Cayó el salvaje que atropelló a dos personas en Romero, las mató y escapó

El asesino que cuatro meses atrás mató a dos jóvenes y dejó malherido a un tercero luego de arrollarlos con una camioneta pickup en Melchor Romero, fue finalmente aprehendido en las últimas horas y hoy deberá prestar declaración testimonial ante el titular de la fiscalía que analiza la causa, informaron fuentes policiales y judiciales.

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, apodado “Chiquito” y de 26 años, fue capturado cuando estaba a punto de subirse a un BMW en las calles 18 entre 33 y 34, durante la jornada de este viernes y fue trasladado a una celda de la DDI, donde pasó la noche. Ahora será indagado por la Unidad Funcional de Instrucción número 12 de Delitos Culposos por el delito no excarcelable de “doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y por fuga sin asistencia en concurso con lesiones agravadas”.

Mientras tanto, se explicó que el fiscal solicitará su prisión preventiva, dado que el acusado se mantuvo en estado de rebeldía durante meses sin someterse al proceso judicial, y podría volver a profugarse.

El hombre había atropellado el 18 de mayo de este año a los músicos Franco Giampieri (33), Jeremías Martínez (31) y Esteban Acosta, cuando conducía una Ford Ranger, que caminaban por la avenida 520 entre 161 y 163. Producto del brutal embiste, perdieron la vida los dos primeros de los mencionados, sin llegar a recibir asistencia médica. Acosta, en tanto, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en grave estado. Por fortuna, llegó a recuperarse y desde entonces pidió justicia por sus amigos.

Consumado el choque, Duarte huyó sin asistir a los damnificados y desde entonces permaneció prófugo, aunque abandonó el vehículo a unas pocas cuadras del lugar del hecho.

Por último, no está de más aclarar que hay un segundo involucrado en la causa, Federico Nahuel Pérez, quien iba en la camioneta con “Chiquito”. Si bien no recae sobre él una orden de detención, quedó imputado por “encubrimiento agravado”, en una causa penal paralela.