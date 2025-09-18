El temor en Tolosa tras el robo que terminó con un ladrón muerto

En la localidad platense de Tolosa se vivieron momentos de extrema tensión tras un episodio de inseguridad, que derivó en una persecución y tiroteo, culminando con el fallecimiento del delincuente que protagonizó el robo. Después del hecho, el barrio quedó conmocionado y los vecinos exigen por más medidas y más controles policiales.

Cabe recordar que todo comenzó en una farmacia ubicada sobre la avenida 7 entre 528 y 529, donde un sujeto armado amenazó a la empleada que, al verse acorralada, accionó la alarma. Algunos minutos después, el personal del Comando de Patrullas acudió al local y vio el instante preciso en el que el hampón escapaba portando una pistola en sus manos.

Un primer enfrentamiento se produjo en el lugar, con intercambio de disparos entre los uniformados y el malviviente, pero el implicado decidió continuar con su huida. En su fuga, a las pocas cuadras se topó con un patrullero en la esquina de 3 y 531 y, lejos de deponer su actitud, volvió a abrir fuego contra los uniformados que repelieron la agresión.

Al menos uno de los proyectiles de la Policía impactó en el maleante, quien cayó tendido al suelo y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Rossi, donde quedó internado con custodia. Pocas horas después de haber ingresado al nosocomio, el joven de 25 años, identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, falleció a raíz de las heridas.

Un barrio atemorizado

Uno de los detalles que trascendieron sobre el sujeto es que contaba con un frondoso prontuario de antecedentes penales y se cree que podría estar vinculado con otros ilícitos ocurridos durante el fin de semana. Tras confirmarse su deceso, la fiscalía comenzará la investigación pertinente para determinar si el caso se ajusta en legítima defensa o si existió exceso en el uso de la fuerza.

Más allá de lo ocurrido tras el asalto en la farmacia, lo cierto es que al igual que otras tantas zonas de nuestra ciudad, en Tolosa los robos se repiten prácticamente a diario bajo distintas modalidades. Por esta razón los vecinos aseguran que ya no pueden salir tranquilos de sus casas porque viven con un temor constante de ser las próximas víctimas de la inseguridad.

Incluso algunos frentistas manifestaron que días antes de este episodio ya se habían registrado otros sucesos en el barrio. A pesar de los recaudos que cada uno de ellos toma, la escalada de violencia no frena y exigen no solamente que se incrementen los controles policiales, si no que además actúe la Justicia porque los ladrones salen y entran a la cárcel con la misma facilidad.