Murió un joven de 18 años tras caer de un caballo

Un joven de 18 años falleció durante la tarde de este miércoles, luego de haber protagonizado un accidente con su caballo en barrio Hipódromo, ocurrido días atrás.

El hecho sucedió en 38 entre diagonal 80 y 120 el pasado 10 de septiembre, cuando el jinete cayó al suelo durante un incidente que terminó con el fallecimiento del animal.

El chico fue trasladado hasta el Hospital Rossi, donde estuvo internado durante una semana, hasta que se confirmó su deceso en las últimas horas.

Se supo que la víctima, identificada como Lucas Aguilar, se desplazaba en el caballo a gran velocidad, hasta que perdió el control y salió despedido y chocó su cabeza contra un cartel.

Tras conocerse su deceso, la UFIJ N° 10 de La Plata tomó intervención en el caso y caratuló la causa como muerte por accidente.